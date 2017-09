Sergio Gonal: "Mi hijo tiene síndrome de Asperger y nunca pude conectar con él"

Este miércoles, Seegio Gonal visitó Vino para vos, el programa que conduce Nicolás Magaldi en KZO y expuso públicamente el sufrimiento que conlleva no poder comunicarse con su hijo a raíz del síndrome que afecta a Lucas.

"Yo soy un tipo muy reservado. Yo me divorcié de la mamá de mis hijos y no me gustó mostrar nada... Pero me parece que esto puede ser útil para al alguien que esté mirando, para que esa persona no cometa el mismo error que yo cometí", arrancó Gonal.

"Yo fui papá a los 18 años. Y estoy feliz y orgulloso de haber sido papá a los 18 años. Mi novia, Viviana, la mamá de mis hijos, quedó embarazada y no lo dudé un segundo, nos juntamos. Hoy él es Brian. Es mi productor y trabaja en mi oficina... Todo el mundo me habla bien de Brian. Después está Maia, de 14 años. Y en el medio está Lucas", expresó Sergio, quien ya comenzaba a derramar lágrimas.

"Lucas es discapacitado y yo nunca pude conectar con él. A la nena me la llevé a Disney, al más grande a Nueva York y con Lucas no puedo conectar. Y esto es para vos: si tenés un chico discapacitado hacé todo lo que tengas a mano porque todo va a ser poco. Yo siento que, por el laburo o por los viajes, hice poco", confesó el humorista, expresando públicamente su dolor ante supuestas falencias.

Y agregó: "Y Lucas es el primero, cuando llego a la casa de su mamá, que baja y me da un abrazo. Él tiene 27 años. Pero siento que todo lo que hice fue poco. Y si tengo que hacer un mea culpa, cuando miro para atrás digo: '¿Por qué no hice tal cosa?'. ¿Y sabés por qué no hice tal cosa? Porque a nosotros nos decían en Mar del Plata que él tenía un retraso en el desarrollo madurativo. Porque él se crió bien, se desarrolló bien. Yo te lo siento acá y Lucas es Lucas. Pero si vos y le decís: 'Campeón, ¿qué tomás?'. No te va a saber contestar. Físicamente no te das cuenta que Lucas tiene un problema... Lucas es un hombrecito, divino, fachero. Pero en Mar del Plata no dijeron eso. Después nos dijeron que era sordomudo y yo me empecé a preocupar".

Luego, continuó relatando: "Cuando pego el laburo en VideoMatch, mi primer sueldo era 860 pesos. Entonces voy al mejor especialista, que me cobraba 600 pesos, y me dice que tiene síndrome de Asperger. Y yo digo: '¿qué hago con esto?'. Y el doctor me dijo que no gaste dinero en nada y que busque un establecimiento en donde Lucas pueda ser lo más autónomo posible... Entonces, mi mea culpa fue hacerle caso a ese doctor. Uno tiene que intentar todo. Si tenés un chico en esta situación, hacé todo", concluyó Sergio Gonal, a quien le mandamos un fuerte abrazo.

