Sergio Company ya no formará parte del staff de "La Jaula de la moda" para la edición que se viene este año del programa que analiza el look de los famosos y famosas.





El experto en moda habló con este medio sobre las diferencias que lo llevaron a tomar esa decisión "Escribí un tuit hace poco y dije que era por razones personales. Yo renuncié a fin del año pasado, avisé que no iba a estar. Se supone que quedó todo bien, se supone...".

Embed Me desvinculé del programa #LaJaula por motivos personales en diciembre del 2016 por lo tanto ya no estaré en el mismo, muchas gracias! ❤ — Sergio Company (@sercompany) 7 de marzo de 2017 Embed Sin especulaciones por favor.... — Sergio Company (@sercompany) 7 de marzo de 2017

Agregó: "Creo que hay que cambiar ciertos rumbos a veces o yendo donde su alma lo lleve. Para mí, el programa no era lo que yo quería en este momento de mi vida. No tiene que ver con nadie, no le den prensa a quien yo no le quiero dar"





"Incluso en mi Twitter el último día de la Jaula me despedí... Está escrito desde diciembre", cerró luego de ponerle punto final a una parte importante de su carrera profesional.