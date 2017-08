Serafo dialogó en exclusiva con PrimciasYa.com y contó cómo vive este momento de popularidad.

"Estoy muy feliz. Lo mío es darle alegría a la gente, motivarla, es un momento difícil para todos y yo voy motivando que musculen, que no es sólo ir al gimnasio, es un tema de la vida. Hacer deporte es muy importante, es actitud para la vida, no es ninguna magia. Es hermoso todo lo que pasa porque doy mil cosas y me viene veinte mil", comentó el ex Pumas.





"Trato de ser positivo ante la adversidad. Tengo mucha exposición y quiero hacer las coas bien. De verdad lo hago con el corazón, le meto garra, coraje, no es un negocio esto. Voy caminando y me dicen: pura sangre, Never Pony, musculá, musculá... Trato de decirle a la gente que están vivos, que sigan para adelante, no imaginé que con tan poca cosa sirva. La gente ve eso, que doy alegría y motivación", agregó.