"Ser madre soltera me parece egoísta"

Entrevistada en "El Show del Espectáculo", Claudia Ciardone se refirió a las madres solteras.

"Las respeto, son decisiones respetables. Hay que estar en el momento de cada uno. Yo hoy no sería madre soltera porque me parece una actitud egoísta".

Aunque luego aclaró: "Pero no sé cómo me va a pegar la vida el día de mañana y muera de ganas de tener un hijo. Me da la sensación de que le faltaría el papá... me da la sensación que la personalidad tanto de la mamá como el papá son muy fuertes. Aunque hoy en día los chicos se crían con padres separados... que se yo. Es esa cosa de familia tana que tengo que no me permite ver ese camino".

En otro orden de cosas, la rubia también se refirió al gobierno de Muricio Macri y a Diego Latorre, en el marco del escándalo tras su infidelidad con Natacha Jaitt.

"Es un pelotudo, el hombre que juega a dos puntas no está bueno. La más engañada fue Yanina porque Natacha ya sabía (que él era casado)". Por otro lado, aseguró que "Nunca me pidieron la puntita".

Del gobierno de Mauricio Macro opino que "me parece que están haciendo las cosas bien". "Cualquiera que haya subido hubiera tenido problemas teniendo en cuenta cómo nos dejó el país el gobierno anterior", añadió. Y deseó que "El gobierno anterior no vuelva más".

