Sebastián Vignolo: "Provoqué en jugar sin canilleras y medias bajas"

El clásico entre 90 Minutos y Fox Sports Radio Sur, ambos programas que se emiten por la señal deportiva Fox Sports, dejaron secuelas físicas en Sebastián "El Pollo" Vignolo.

"No me justificó pero... el tobillo no siempre es noble", expresó el conductor en Twitter con una imagen de cómo quedó su pie post partido, que estuvo muy friccionado.





Embed Una tarde soñada , no importa quién ganó . Disfrutamos de sentirnos jugadores de verdad por un ratito . Gracias!!!! pic.twitter.com/AdBAtdTiuc — Sebastián Vignolo (@PolloVignolo) 4 de agosto de 2017



Embed No me justificó pero... el tobillo no siempre es noble pic.twitter.com/zYJDmqNwSl — Sebastián Vignolo (@PolloVignolo) 6 de agosto de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con El Pollo quien contó como se siente de la lesión: "Fue un partido violento (se ríe). Yo provoqué en jugar sin canilleras y medias bajas. igual ya estaba yo con problemas".





"El sábado quise ir a jugar con mis amigos y ya no podía ni moverme. Estoy muerto. Ahora kinesiología, tengo un esguince severo. Tengo todo hinchado pero no pasa nada, ya está. Un picadito que se fue con pierna más fuerte. Va a haber una final a fin de año", agregó Vignolo.