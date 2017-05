Sebastián, ex "Combate", nos cuenta por qué eligió ese particular nombre para su primer hijo

El actor y modelo Sebastián Pelegrinelli, quien se prepara para el debut de la obra "Que Facha Mos", nos detalló la decisión de ponerle Goku a su futuro hijo, en una entrevista exclusiva a PrimiciasYa.com.

"Para el primer nombre nos gustó Ulises, surgió en el momento y quedó. Tenemos mucha seguridad en nuestras acciones, por eso apostamos a lo que nos sale del alma. Del nombre Goku si me hago responsable yo. Y sé que tengo al lado a una mujer que confía en mi y lo aceptó". Confesó el ex Combate, dejando entrever su felicidad por la dulce espera que le llega a los 25 años.

"Lo principal es que está sano. Tanto la eco de trasnucencia nucal y Scan fetal salieron excelentes, el resto también. No teníamos preferencia de sexo, sólo pensábamos en el bienestar del bebé ante todo".

El protagonista de Dragon Ball lleva su nombre. Y Sebastián a eso apunta: "Quien conozca la serie, sabra que Goku tiene valores y principios que cualquiera quisiera inculcar el su hijo: Respeto, bondad, responsabilidad, superación, perseverancia y humildad".

thumbnail_Ecografía Sebastián y su hijo Goku.jpg





Goku en Japón es un héroe nacional, un símbolo de honor y grandeza. "Mi personalidad se forma en base a Goku, me ha enseñado mucho a mi desde chico y no me da vergüenza decirlo. Me encantaría que mi hijo aprenda a ser una gran buena persona en cuanto a valores y principios".

Y prosiguió: "El nombre es simbólico, para que cuando cometa errores o falle, pueda acordarse de que hay solución, siempre y cuando le sonría a los problemas y no deje de intentar salir hacia adelante, como lo hacen su madre y padre, y también Goku".

Según el joven actor y modelo, el nombre no tendrá influencia: "Si el día de mañana, el hace una buena o mala acción, nadie se detendrá en el nombre, sino en su persona. Además hoy en día hay apertura y libertad en cuanto a la mente, por lo que hay más aceptación"

En las redes sociales se han manifestado a favor y en contra del nombre Goku. "Me han llegado muchos comentarios, gente que les gusta y que no. Jamás me guío por lo que puedan opinar y nunca opinaría sobre el nombre del hijo de alguien, no me cambia la vida hacerlo".

Por último, Sebastián nos contó una anécdota familiar: "Por ejemplo, mi mujer para mi cumpleaños (3 de enero) me regaló un paquete de figuritas de Dragon Ball, me tocó dos veces Goku (se ríe) y ayer me trajo una historieta que vio en una librería... Mi vieja y hermana me traen muñequitos, buzos y tazas, lo que encuentran con Goku. Es algo sano con un trasfondo muy lindo para cualquier persona".

