Sebastián Estevanez: "Es barato hacer ficciones en Argentina, pero deberíamos estar unidos"

Para el lunes 11 de septiembre se espera el debut en Telefe de una nueva producción de Quique Estevanez. Se trata de Golpe al corazón, una telenovela que mantiene el estilo que impuso el productor a sus programas.

La pareja protagónica estará formada por Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez . Él es el "Toro" Farías, un boxeador que luego de perder a su esposa en un accidente automovilístico se convierte en enfermero. El destino lo cruza con Marcela (Wexler), una médica que perdió la vista tras un ataque en el que intentaron abusar de ella. El destino hace que las corneas de la esposa fallecida de Farías sean las que le devuelvan la visión a esta mujer. Y por supuesto no pasará mucho tiempo para que nazca el amor entre ella y el enfermero.

Golpe al corazon





"Estoy nervioso, tenemos como cuarenta capítulos grabados y nunca me pasó de no saber la reacción del público estando tan avanzada la novela. Estoy ansioso y seguro porque la historia está buenísima, los libros son un caño, la dirección es muy buena y el elenco un lujo. Creo que es uno de los personajes más lindos que me escribieron y la historia le va a llegar a la gente. La historia es mucho más profunda con respecto a las novelas que veníamos trabajando", señaló Sebastián en diálogo con PrimiciasYa.com.

A esta pareja protagónica la acompañará un elenco con grandes figuras entre las que están Miguel Ángel Rodríguez, Viviana Saccone, Marcelo De Bellis, Natalia Lobo, María del Cerro, Sabrina Rojas, Johanna Francella, Julián Serrano, Victorio D'Alessandro, Manuela Pal, Georgina Barbarossa, Claudia Lapacó, entre otros.





El estreno será el lunes 11 a las 22:15 y de esta manera Telefe ubica a esta telenovela en el prime time nocturno, de lunes a viernes, para darle batalla a Marcelo Tinelli, que conduce ShowMatch por El Trece.

Estevanez comentó la poca ficción que hay en la televisión abierta actual. De hecho la suya será la cuarta, junto a la telecomedia de El Trece, "Las Estrellas" y el unitario "Un gallo para Esculapio" y la tira "Cuéntame cómo pasó" de la TV Pública.

"Todos los canales deberían tener mínimo dos o tres ficciones diarias constantemente, como pasó hace cinco años donde Telefe y El Trece tenían ficciones a la tarde y noche. También había ficciones en Canal 9, América y Canal 7, cosa que ahora no es tan así. Tenemos que estar unidos y no estamos unidos, yo creo que se puede porque es barato hacer ficciones en Argentina ya que luego se venden a varios países, se venden los formatos... Es algo que no puedo entender. Debería haber más facciones en la televisión. La ficción es como el fútbol, es parte de nuestro país, de nuestras raíces y tenemos que estar todos unidos", indicó.

Embed Entrevista exclusiva con Sebastián Estevanez: nos cuenta todos los detalles de cómo será #GolpeAlCorazon ❤️ Publicado por PrimiciasYa.com en Miércoles, 30 de agosto de 2017

Video: Juan Pablo Godino - @juanpablogodino