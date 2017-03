Se supo quién le contó a Federico Hoppe sobre la infidelidad de Laurita Fernández

Días atrás, Moria Casán contó que fue una de las primeras en enterarse sobre el romance oculto entre Fede Bal y Laurita Fernández. Es más, según reveló la diva, fue Federico Hoppe quien le habría contado sobre la infidelidad de la rubia y el hijo de Carmen Barbieri.

"En el Bailando todos sabíamos lo que había pasado entre ellos. Pero Laura y Fede se encargaron de llamar a la prensa o de mostrarlo. Yo lo supe por Hoppe, a mí me lo contó él. Me contó que andaban y que uno de ellos lo reconoció. Súper infidelidad. Hoppe se portó como un señor porque no sólo lo vio, sino que fue confirmado por uno de ellos", había dicho la Casán.

Pero este viernes, en Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito, sumó nuevos detalles a la historia: "Fueron los dos, tanto Fede como Laurita, quienes le reconocieron la infidelidad a Hoppe. No fueron a coro a contárselo, sino que lo hicieron cada uno por su lado. Esto fue en julio del año pasado y en diciembre ya estaban saliendo", tiró el conductor.

"Por eso había tanta tensión cuando Tinelli preguntaba algo en Showmatch y por eso Moria quería y pedía permanentemente que hable Hoppe", concluyó el periodista.

