Se lesionó El Dipy: "Me duele bastante y tengo que hacer reposo"

Esta semana, en "Bailando 2017", de "ShowMatch" (El Trece), siguió la ronda de "Una que sepamos todos".

La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Gladys La Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni.

Ella, según contó Marcelo Tinelli, tiene "fracturada una vértebra lumbar". Bailó con "un vendaje protector" y con una coreografía adecuada para alguien con esa lesión.

Y este viernes, entre otras parejas, llega el turno de El Dipy, pero también sufrió una lesión en la jornada del miércoles en un ensayo.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el cantante relató: "Me lesioné, me agarré un tirón súper fuerte ayer en la pasada de piso y tengo que esperar para ver cómo sigue, estoy con hielo y calmantes. Tengo que esperar para ver qué pasa y ver al doctor en las próximas horas. Después que me vea el doctor, me tendré que hacer una radiografía, pero me duele bastante".

¿Podrá seguir en el certamen?