Se filtró un audio con insultos de Gianinna Maradona a Diego y Rocío Oliva

Tras la difusión de unos polémicos audios, Gianinna Maradona dio detalles en Intrusos del enfrentamiento que mantiene con la novia de su padre, además de confirmar la veracidad del material que salió a la luz.

"Fue antes de que se vaya mi viejo para Dubai, o China, la última vez. Lo puse en Twitter. Había una reunión acá en casa con mi mamá y mi hermana y él no pudo venir", arrancó a contar. Y siguió: "El Twitter mi papá claramente no lo leyó. Le llega por Rocío. No sé qué es lo que le lee porque él me contesta..."

"Lo único que me molesta de ese audio es que soy mamá, está mi hijo en el medio, que es lo que intento preservar. Esta chica no es mamá, no le importa mi hijo, entonces le da igual dar los audios, exponerlo a Benja", agregó.

"Yo a Benjamín intento alejarlo de todo esto. Como digo en el audio, él se quedó esperando a su abuelo, no me interesa que se sepa, porque hoy Benja tiene 8 años, pone en su computadora Maradona, lee, escucha. Me puede escuchar putear pero no lo hago adelante de él", explicó luego.

"Siempre tuve la mejor con Rocío porque era la persona que elegía mi papa.Fue algo verbal, que pasó después de que yo mando ese audio", comentó después.

"No quiero exponerlo porque no me interesa seguir metiéndolo a él en el medio", indicó.

"A ella le molestaba que yo me acerque a mi hermanito, porque estaba en el medio la mamá de mi hermanito. Todo le molestaba a ella, cuando es mi vida y yo hago lo que quiero", comentó más tarde.

Al rato, Gianinna redobló la apuesta: "Si es la guerra de los audios, que mande los de ayer ella. Si tiene ganas de empezar la guerra, que arranque, que yo estoy dispuesta. Por Benjamín mato y a él no me lo toca nadie", afirmó.

"Rocío Oliva no quiere que yo esté cerca de mi padre", denunció luego. Y agregó: "Ella se metió en un terreno donde no se tiene que meter nadie en la vida. Yo voy a ir con ella hasta las últimas consecuencias y mi guerra va a ser judicialmente".

Para terminar, acusó a Oliva de estar en la noche y de consumir alcohol: "Pónganse media pila y sáquenle una foto en algún boliche, que anoche estaba de resaca. Pónganse a investigar un poco más por favor".

