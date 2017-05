Se cayÃ³ WhatsApp varias horas y la ligÃ³ Â¡Calu Rivero!

A mediados de febrero Calu Rivero tomó una drástica decisión: eliminó el WhatsApp de su celular y lo anunció feliz con algunas capturas a través de Instagram Stories.





A más de un mes de aquella decisión, la actriz y DJ contó porqué decidió hacer eso.





"Sentía que estaba perdiendo la calidad de mis vínculos, todo terminaba siendo una fotito cuando nos juntábamos, porque ya habíamos hablado todo por WhatsApp", aseguró Calu en Clarín.





Y fundamentó: "El 60% libre en mi cabeza. Me levanto y no tengo mensajes. Mandame un mail personalizado, prefiero. Soy media a la antigua. Los fines de semana no se habla de trabajo, sino nunca separas nada".





Al caerse el servicio durante varias horas en la tarde del miércoles, llegaron los memes y una de las principales apuntadas por la gente fue Calu. Mirá.