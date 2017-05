Se casó Luly Drozdek: "Fue mágico y no paré de llorar, no me salían las palabras"

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum se casaron por civil. Luego de dos años de relación firmaron la libreta roja rodeados de familiares y amigos.





La ceremonia civil se llevó a cabo el viernes por la tarde en el SUM del edificio donde vive la pareja, ubicado en el barrio de Palermo.





luly drozdek 3.jpg











PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Drozdek quien contó sus sensaciones de ese momento tan especial en su vida.





"Fue súper emocionante, es muy raro que ahora te digan señora (se ríe), ya soy una mujer casada. Pensamos hacer algo súper íntimo de 30 o 40 personas pero terminaron yendo a último momento 120 personas, nadie quería perderse ese momento que Hernán por primera vez se estaba casando, lo más llamativo era lo de él que estaba soltero y nunca tuvo hijos y finalmente dio el sí".





"Fueron mis amigos de la infancia, mi familia. El único que no pudo estar presente fue mi padrastro que está con un problemita de salud. La ceremonia con la jueza de paz fue increíble y muy emotiva. En el momento que habló mi mamá se cayeron muchas lágrimas alrededor. Lo mismo cuando habló Martín Seefeld, uno de los mejores amigos de Hernán. Hubo muchos momentos súper emotivos, fue mágico", agregó Luly.





"En la ceremonia, si bien le temblaba la mano, Hernán estuvo muy seguro y tranquilo. Hablaba firme. Yo no pude hablar en toda la ceremonia. Lloré desde que me senté hasta el final, nunca pude decir una palabra, estaba llorando. La gente no pudo escuchar mis palabras para Hernán porque no podía de la emoción", cerró la rubia.