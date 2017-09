Santiago del Moro contó si entrevistaría a Cristina: "Nunca en mi vida pedí una nota"

Del Moro aseguró que recibió un llamado el lunes pasado en el que le indicaron que su nombre figura entre los candidatos para hacer "la posible nota con CFK". "No se si va a ser posible o no.", expresó.

"Nunca en mi vida busqué o pedí una nota. Yo no soy periodista, soy conductor. Cuando le hice la nota al presidente de la Nación llegó de un momento a otro", afirmó.

Diego Brancatelli con María Eugenia Vidal previo a las elecciones, el conductor de Intratables expresó: "La última semana de las PASO fueron raras. Salieron a jugar mediáticamente las fichas que le faltaban". Cuando fue consultado acerca del debate que mantuvieroncon María Eugenia Vidal previo a las elecciones, el conductor deexpresó: "La última semana de las PASO fueron raras. Salieron a jugar mediáticamente las fichas que le faltaban".





Respecto de la realidad del país, el conductor manifestó: "Estoy preocupado. Veo que pasan los años y la Argentina no salen para ningún lado. Yo no tengo fanatismo por nadie, me baso en los resultados. El resultado siempre es poco"





"Brancatelli es como lo ves"

"Estoy preocupado por la Argentina"

Caso Maldonado: "El Gobierno actuó tarde"