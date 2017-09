Cowes nació en 1971 en Adrogué y vive actualmente en El Calafate. Su madre, Rosa Mercedes Ibáñez, compartió con Sandro la infancia en las calles de Banfield y Alsina.





"Los Ángeles de la mañana", El Trece, Cowes contó que Junior se negó a realizarse un estudio de ADN. "A los 28 años me enteré que era hijo de Sandro", comentó.

Este medio se contactó en exclusiva con Junior quien enterada sobre este testimonio expresó: "Respecto a eso sólo puedo decir: todos tenemos derecho a la identidad. No me opongo, pero que lo ordene la Justicia. El camino a la identidad es largo, yo llevo once años. Cada uno debe luchar por su verdad. Ojalá lo logremos, el tiempo dirá".