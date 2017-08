Sandra Dillon: "Luciana va a ser una madre meticulosa y muy abocada a Matilda"

El sueño más esperado por Luciana Salazar está a punto de concretarse cuando dentro de algunos meses la rubia finalmente se convierta en mamá.

Este lunes, a través de las redes sociales, la ex de Martín Redrado compartió un video de la ecografía de su bebé."No tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento", expresó, feliz como nunca.

Este portal se comunicó con Sandra Dillon, gran amiga de Luli y esteticista de la modelo. "Es algo que ella venía buscando hace tiempo, la felicidad que tenemos con su entorno es desbordante porque Matilda tiene a sus dos mejores amigas que somos Yamila y yo, que somos de Sagitario, va a nacer en diciembre y también será de Sagitario".



El momento de contar la noticia: "Ella hizo una reunión con los mejores amigos, que somos 4 o 5. Y nos contó. Fue un momento muy emotivo. Después hubo una cena que no pude ir por un problema personal. Está creciendo y esa nena no me cabe duda que va a ser hermosa".





Cómo toma ella las críticas a Luciana desde ciertos sectores por haber alquilado un vientre: "No me gustaría opinar. Hay muchas mamás que lo han hecho".

"Va a ser sumamente puntillosa. Muy abocada a su hija, ya la veo cómo es con sus sobrinos. Me la imagino cuidada entre algodones. Luciana es muy meticulosa y súper responsable con sus cosas".

Para cerrar, Sandra se refirió a la separación de Luli y Redrado: "Yo la veo bien más allá de la ruptura, está hermosa como la vieron en la tapa de Gente. Sus sentimientos y sus emociones van para lo que está sucediendo. Nada ni nadie puede opacar este momento. Está bárbara".