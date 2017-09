Salta la Banca respaldó a Santiago Aysine a través de un comunicado en las redes

Este miércoles, el cantante del grupo de rock Salta la Banca, Santiago Aysine, fue acusado por distintas chicas en redes sociales de acosarlas. La usuaria de Twitter @_SoleMerk2 fue la primera en tirar la bomba y luego, otras jóvenes secundaron con sus propias vivencias a la iniciadora del escrache.

Luego de que la noticia cobrara difusión, el músico se defendió en una entrevista radial con Rock & Pop de Córdoba, en la cual negó las acusaciones.

El jueves, Eugenia Tobal, quien mantuvo un romance con el cantante a desde octubre de 2013 hasta febrero de 2014, aseguró en un ciclo radial que "La relación que tuve con él (Santiago Aysine ) fue totalmente normal. No tengo nada malo para decir de él".

Finalmente, este viernes, la banda completa Salta la Banca, que lidera Aysine, salió a respaldar al músico a través del comunicado siguiente:

"En primer lugar dejamos en claro que emitimos este comunicado hoy y no antes, teniendo en cuenta el pico de intensidad de estos últimos días en el flujo de las interpelaciones dirigidas hacia integrantes de la banda y al grupo en sí.

Creemos que es central que todos los casos vinculados a la problemática de género sean visibilizados, escuchados y atendidos. Comprendemos y adherimos sin el menor reparo a la posición consistente en atender a los testimonios que refieran a problemáticas relacionadas con las reivindicaciones de género y sus derechos ante la falta de respuestas del principal responsable, el Estado. Eso es más importante que cualquier proyecto musical, individual o colectivo y, por eso, debe estar al frente de las prioridades.

No se hablará en estas líneas de pruebas, las haya o no, sobre las cuales puedan versar nuestras defensas. No es el momento. El objeto de lo que aquí suscribimos es el de afirmar categóricamente la falsedad de las acusaciones de abuso o falta de consenso vertidas en redes sociales. Asimismo aseveramos la inexistencia tanto de circunstancias, como de actitudes y manifestaciones que jamás han ocurrido, o se muestran tergiversadas y descontextualizadas.

Tampoco aludiremos a supuestos ataques con sustento político, ni a boicots elaborados en una mesa de planificación ni nada por el estilo, como han esgrimido algunos. Es absoluta y determinante la convicción de Salta La Banca en cuanto a la integridad ética e ideológica de cada uno de sus integrantes. Queda intacta nuestra voluntad de someter todas las cuestiones antes mencionadas a un profundo debate.

Varias aristas emergen y varios puntos deberán ser discutidos desde este momento sobre esta situación, desde fácticos, pasando por valoraciones y perspectivas, pero siempre tendrán que darse en el marco de una construcción superadora. No evadiremos esto. Creemos seriamente que es la mejor forma de construir y plantear una coyuntura mejor. La suerte de este proyecto denominado Salta la Banca y de las reivindicaciones populares que abraza quedará condicionada al debate que ahora en más se presente alrededor de estas cuestiones y, de su síntesis soberana, surgirá la resolución correspondiente. Estamos abiertos a ello. Sea cual fuere el resultado final de esa suerte, no deberán quedar deslegitimadas ninguna de las banderas de lucha hasta acá planteadas por la banda. Ya sea con este grupo de artistas como protagonista, como acompañante o relegado de los motores que impulsan esas reivindicaciones, seguiremos con la convicción de que el destino insoslayable es la elaboración de un nuevo sentido social, cueste lo que cueste.

Respetuosos saludos

Salta La Banca."

