Saccone sobre su relación con su novio 25 años menor: "No escuché nada que me haya molestado"

Lejos del "qué dirán" y las opiniones ajenas, Viviana Saccone vive a pleno su noviazgo con Santiago García Rosa, un actor 25 años más joven a quien conoció trabajando en La Cabra, obra de teatro que la actriz protagonizó en 2012 con Julio Chávez y donde él interpretaba a su hijo en la ficción.

"Con Santi estamos bárbaros, más de cuatro años de relación. Estamos fantásticos. Fueron pocas las críticas, no siento que haya recibido tantas críticas por esta relación, afortunadamente. Y las que hubo no me molestaron, no escuche que nada me haya molestado", señaló la actriz en diálogo con PrimiciasYa.com.

Saccone está a punto de volver a la televisión en la nueva ficción que Telefe estrena el próximo lunes a las 22:15, "Golpe al corazón", con los protagónicos de Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler.





"Básicamente siento alegría y entusiasmo porque sabemos que estamos haciendo un buen producto, pero al ver el tráiler confirmamos que estamos haciendo algo de buena calidad. Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto", indicó.

Y agregó: "Mi personaje va a tener muchos golpes al corazón. Es un programa para toda la familia y también toca muchos temas sociales y los golpes al corazón van a pasar por ese lado, porque nos vamos a sentir identificados con muchos de esos temas, de manera directo o no".

Por último, Saccone comentó la poca ficción que hay en la televisión abierta actual, a raíz de la fuerte competencia con las novelas extranjeras: "Una lata quita trabajo a los actores nacionales. De todos modos siento que de a poco puede reactivarse la producción nacional. Hay pocas ficciones nacionales y me gustaría que haya mucho más. Espero que cuando se ofrece un buen producto, la gente lo elija también. Es importante para nosotros".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino