Sabrina Ravelli: "Volver como actriz es lo que me da más orgullo"

Sabrina Ravelli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su participación en cine en la película "Días contados" de Mariano Cirigliano.





"Ya hice tres películas en pantalla grande. Esta sería mi cuarta película. En Días contados hago un personaje en el cual soy la pareja de Beto César. Somos una pareja que nos acercamos al consultorio de un psicólogo y le planteamos una situación que nos gustaría a nosotros dos. Se pone un poco intensa porque el psicólogo se empieza a poner bastante nervioso porque no le gusta lo que le estamos planteando", comentó la morocha. comentó la morocha.





"Se pone intensa la situación. La película se basa en cuatro personas que se encuentran encerradas en el lugar por tener pensamientos perversos y se va mostrando lo que está en cada cabeza de esos personajes. Vamos representando esas escenas", agregó.





Y destacó sobre esta oportunidad: "La verdad me sentí muy bien y cómoda. El director Mariano Cirigliani está debutando en cine y me hizo sentir súper cómoda. Confía en mí y voy a hacer dos películas con él: Días Contados y La gran noche. Me gusta mucho el cine, mi profesión es actriz, arranqué a los 12 años en este medio interpretando personajes. Me siento muy feliz porque lo que más amo es la actuación. Para mí volver a hacer un personaje en una película y volver como actriz es lo que me da más orgullo".





