Darian "Rulo" Schijman y Gabriela Sari están esperando ansiosos la llegada de Donna. La pareja posó al desnudo para una producción y el conductor compartió la imagen en están esperando ansiosos la llegada de. La pareja posó al desnudo para una producción y el conductor compartió la imagen en Instagram





"Estamos contentos con el resultado de la producción. Santi Turienzo es un fenómeno y tenemos muy buena onda, nos sentimos muy cómodos haciéndolo", comentó el conductor radial en exclusiva a PrimiciasYa.com.



"El embarazo te pone muy hot, muy ardiente, y queríamos hacer una producción que tenga que ver con eso, con ese estado que sentimos".





Y agregó: "La verdad que es que la vida es un milagro y queríamos celebrarlo de esta manera haciendo un retrato que nos quede para siempre. Recordar este momento con alegría como lo estamos viviendo".





Sobre la elección del nombre para la beba, contó: "Pasamos por diferentes nombres, fuimos pensando uno y otro hasta que un día a mí se me ocurrió Donna. Gabi me miró y me sonrió con alegría. Le pregunté si le gustaba y me respondió que le encantaba. Y bueno, quedó. Estamos muy felices con todo".