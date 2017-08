"Rulo" Schijman : "Con Gaby estamos viviendo con mucha felicidad todos los momentos"

Darian "Rulo" Schijman y Gabriela Sari están esperando la llegada de su primera hija con mucha ansiedad. están esperando la llegada de su primera hija con mucha ansiedad.





El conductor de "Enrulate", FM Late 93.1, y la actriz posaron felices para revista Caras.





Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini en el "Bailando", Rulo dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com.





"Ansioso por la llegada de nuestra beba. Estamos disfrutando cada momento juntos. Muy feliz. A veces me baja un poco la ansiedad y me enfoco en el trabajo con la radio y ahora con el Bailando. Me concentro en eso. Los tiempos del embarazo no los disponemos los papás y hay que esperar indefectiblemente estos dos meses y medio. Intento no ponerme nervioso para no cargarme con algo más", comentó el ex notero de "CQC".





Y añadió: "Solamente espero que todo esté bien para que llegue el día del parto estar junto a Gabi. Estamos haciendo todos los controles de rutina y ocupándonos de eso. Mientras más cerca estas hay que ir más veces al médico, estamos haciendo todo juntos y viviendo con mucha felicidad todos los momentos".