Rottemberg y Faroni sellaron el acuerdo para inaugurar juntos el nuevo Multiteatro

Celebrando los 20 años que llevan trabajando juntos con amor y pasión por y para el teatro, Carlos Rottemberg y Javier Faroni "sellaron con sus pulgares" el acuerdo que los une para inaugurar el próximo año el nuevo Multiteatro, con tres títulos que causarán furor en la cartelera teatral porteña.

Hace pocos días Carlos Rottemberg cerró el Teatro Tabarís para emprender la construcción, dentro de ese edificio histórico, de un nuevo Multiteatro. Recuperando su fachada, su sala original y camarines, se construirán otras dos salas de 400 plateas cada una, superpuesta una y en el subsuelo la otra. Se triplicarán de este modo puestos de trabajo artístico y capacidad para el público.

Y aunque se encuentran aún en los días previos al inicio de obras, Rottemberg y Faroni ya pueden anunciar cuáles serán los espectáculos con los que en el próximo otoño será inaugurado este nuevo complejo teatral, tres éxitos de la cartelera de Londres:

Una de ellas es la comedia "Chorros" ("The Comedy About a Bank Robbery"), éxito absoluto en Londres, de los mismos autores de "The play that goes wrong" ("Como el culo"), obra que en nuestro país lleva ya más de un año de éxito, habiéndose convertido en el gran fenómeno de humor para toda la familia, con más de 100.000 espectadores actualmente en su haber. "Chorros", al igual que "Como el culo", será dirigida por Manuel González Gil.

Otro de los espectáculos que engalanará esta nueva sala será "La Ratonera" ("The Mousetrap") de Agatha Christie, la obra de suspenso por excelencia. Solo en Londres lleva 64 años ininterrumpidos en cartel con más de 26.000 funciones realizadas, pero fue estrenada en más de 70 países y vista por más de 45 millones de personas en el mundo, siendo la obra más exitosa del teatro mundial.

El tercer espectáculo será nada más y nada menos que "Atracción Fatal" ("Fatal Attraction"), reconocida mundialmente por su versión cinematográfica que fue estrenada en el año 1987 protagonizada por Glenn Close, Michael Douglas y Anne Archer. En ese entonces se convirtió en la segunda película más taquillera de los Estados Unidos y la de mayor recaudación en el mundo. La pieza teatral en nuestro país contará con la dirección de José María Muscari.

De esta manera, para el 2018, Rottemberg y Faroni seguirán apostando al teatro en el nuevo Multiteatro.

