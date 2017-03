"Soy una buena mina y siempre me terminan cagand...", expresó la mediática. (Ver nota) Silvia Süller habló la semana pasada con PrimiciasYa.com después de ser desvinculada de la obra "Divas Nac & Pop":expresó la mediática.





Este medio se comunicó con Rosita de "Pasión", Gabriel González , quien se refirió a estas declaraciones de Süller y además contó cómo se ensambló Zulma Lobato a la obra.







"Zulma es más aplaudida y la gente se ríe más con ella que con Silvia Süller. No hay duda de eso. No estoy arrepentido para nada de la decisión, Zulma me trae menos complicaciones que Silvia. No tiene problemas y llega dos horas antes de la función. Hace y cumple al pie de la letra con los tiempos. Estoy muy conforme".