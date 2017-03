"Rosita" de PasiÃ³n: "Silvia se la pasÃ³ todo el verano acosÃ¡ndome"

Escándalo en Mar del Plata con la obra protagonizada por Silvia Süller y Rosita de "Pasión". La producción del espectáculo decidió despedir a la mediática de la obra "Divas Nac & Pop".

Aparentemente la decisión fue a raíz de los muchos faltazos que pegó la rubia sobre la hora de las funciones.La producción se cansó y decidió despedirla en la noche del jueves.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Rosita de "Pasión", Gabriel González , quien contó el calvario que vivió durante todo el verano al trabajar con la mediática.





"Estuve todo el verano tirando la basura abajo de la alfombra y ayer la alfombra explotó. Silvia se la pasó todo el verano acosándome, sexualmente hablando. Vivía acosándome. Acá se le cumplió con todo lo que pidió. Le pusieron aire acondicionado en el camarín, se le cambió por pedido de ella el color de pintura... Caprichos todos los días", contó.







"Cansó, hartó. Se iba del libreto todos los días. Hablaba mal de Mar del Plata y bien de Miami Yo como director y actor le decía que no hable así de Mar del Plata, no está bueno. Decía que Mar del Plata era una villa con mar y que estaba lleno de negros e ignorantes. Era quilombo tras quilombo todos los días, se llevaba mal con todos los compañeros. Cuando la contraté sabía los riesgos que iba a asumir. Le puse un psiquiatra para que la contenga, estuvo tres días nada más. Una locura total".





Y contó el acoso que sufrió de Silvia: "Arriba del escenario vivía tocándome. Yo la sacaba y ella decía: hoy no te vas a salvar. La gente se reia y pensaba que era parte del sketch. Después abajo del escenario hacía lo mismo, se cruzaba a mi camarín, me acosaba. Obviamente no es habitual que una mujer acose a un hombre y es hasta tragicómico pero ella me dijo: En toda obra que estuve siempre me acosté con mi compañero vos no vas a ser la excepción".