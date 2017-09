Ronen Suarc y el sueño conjunto con Nara Ferragut: "Lo sentimos y lo charlamos habitualmente"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nara Ferragut habló en primer turno con PrimiciasYa.com y expresó: "Me gustaría ser madre junto a mi gran amigo Ronen Suarc".





Este medio también fue en busca de la palabra del otro protagonista de esta historia, Ronen Suarc, quien expresó respecto a la idea de formar una familia con su gran amiga.

nara-ferragut.jpg



"Lo que charlábamos con Nara es que nos pasa un poco lo que le pasa a la gente joven que no puede conseguir una pareja estable. Pero que en nuestro caso no ya, pero en alguna oportunidad si uno de los dos no puede cumplir con tener una pareja estable y de esa manera formar una familia, podemos y sabemos que nos tenemos el uno al otro para justamente concebir un hijo, criarlo y darle amor", comentó el panelista de "Este es el show" y conductor radial.

"Todo lo que tenga que ver con la crianza de un chico y estar presentes los dos porque sabemos los valores de cada uno. Va por ese lado y no es solamente a nosotros lo que nos pasa sino a un montón de gente que sabemos que les pasa lo mismo de nuestra misma edad y por eso lo sentimos y lo charlamos habitualmente", cerró Suarc.