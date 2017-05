Ronen Suarc: "Nunca se me ocurrió que Naiara podía atacar de esa manera"

Ponce prefierió no perder la buena educación y dice: "Soy un caballero y no voy a hablar de la cara de Nai Awada".

Entonces, Naiara se metió con un tema personal de él: "Tiene mucha cara de poco sexo siempre, a mí me hace mal esa energía".

PrimiciasYa.com dialogó también en exclusiva con Ronen Suarc, uno de los conductores del ciclo junto a Paula Varela, quien explicó al respecto: "Ayer fue una situación incómoda. Uno cuando está conduciendo un programa sabe que puede pasar algo por sorpresa. Ayer la verdad, sabiendo que por ahí había algún tipo de resquemor entre Nai y Lizardo, nunca se me ocurrió que Nai podía atacar de esa manera. Aparte fue directo. No hubo una charla previa o enfrentamiento previo o pregunta incómoda por parte de Lizardo. Nai directamente lo atacó".