Romina Pereiro, la nueva novia de Jorge Rial: "Busco a alguien inteligente, dulce y fachero"

Días atrás, Jorge Rial fue fotografiado junto a Romina Pereiro, una ex modelo y nutricionista que integró el panel de "Cuestión de peso", formando parte del staff de profesionales del ciclo que conduce Fabián Doman por El Trece.

Desde que se separó de Agustina Kämpfer, en diciembre de 2016, Rial no volvió a presentar otra pareja, aunque en mayo se lo vio junto a una enigmática mujer en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero la relación nunca fue confirmada.

Pero durante el fin de semana pasado, se difundieron unas imágenes que muestran al periodista muy mimoso una morocha en el restaurante Tucson, en Palermo.

Este miércoles, Pereiro rompió el silencio y habló de su relación con el animador, en El Tratamiento (Magazine, a las 14.30).

"¿Si sabía que nos estaban fotografiando? La verdad es que fuimos a almorzar, un almuerzo tranqui. Yo nunca vi que habían sacado fotos", respondió ella, sin problemas. Y agregó: "Yo sé con quién estaba almorzando, no soy tonta. Pero nunca esperé tanta repercusión".

Pero la morocha bajó un cambio y se negó a revelar fechas: "No, eso no. No voy a decir nada de eso", disparó.

"Me siento incómoda hablando de esto. Trabajo hace un montón y nunca tuve que hablar de mi vida privada, no sé cómo hacerlo, cómo encararlo", se sinceró. "Si bien sé que trabajo en los medios y que son fotos que se vieron con una persona muy pública no tengo mucho para decir", remarcó.

Más tarde, Romina se fue en elogios para con Rial, asegurando que se siente "muy bien" junto a él y "hay una situación de mucha confianza".

Finalmente, a la hora de responder por su "hombre ideal", la nutricionista contestó sin rodeos: "Busco a alguien inteligente, dulce y que sea fachero", resumió. "¿Y Jorge cómo es?", insistieron sus compañeros. "Es una persona hermosa", concluyó Romina Pereiro.

Mirá!

Embed