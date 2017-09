Romina Malaspina: "Ni me metí en la relación de ellos y si lo hice fue para que se arreglen"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Romina Malaspina se mostró molesta en Twitter con un comentario que habría realizado Brian Lanzelotta sobre ella en un programa. se mostró molesta en Twitter con un comentario que habría realizadosobre ella en un programa.





Embed No me vengan a joder a mi con quilombos mediáticos que yo ya estoy bastante más allá de eso! Yo no hablo de nadie así que me metan — Romi Malaspina (@RomiMalaspinaOk) 27 de septiembre de 2017 Embed Y c@nchud@ si es un insulto por si no saben. Igual tranquilos marranos que ya hablamos con Brian y está todo bien. DEJEN DE ARMAR BARDO♀️ — Romi Malaspina (@RomiMalaspinaOk) 27 de septiembre de 2017



"Gran Hermano" es gran amiga de Marian Farjat y vienen de compartir juntas vacaciones en Ibiza. La marplatense exes gran amiga dey vienen de compartir juntas vacaciones en





romina malaspina 2.jpg



PrimiciasYa.com se contactó con Romina quien aclaró dónde nació su fastidio con Lanzelotta: "Me dijeron que Brian en un programa dijo: `Marian se fue a Ibiza con la otra conch... ´. Yo la verdad que de él jamás hablé, ni me interesa, ni me metí en la relación de ellos. Es más, si me he metido es para ayudar a que se arreglen y bancarme que me venga a insultar a mí, está loco este pibe. Me mandó un mensaje diciendo que él no dijo nada pero son varias las personas que me dijeron que sí lo dijo".





"La realidad es que no lo escuché pero me lo dijeron varias personas y dije; qué onda si yo con él nunca tuve mala onda. Por eso me enojó. Él vio mi tuit y me pidió disculpas luego así que nada, ya está todo bien".





Luego de la nota a este medio, la rubia contó que charló con Brian y aclararon los tantos.