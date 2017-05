Romeo Turrín luego del posteo de Laura Miller: "Nicolás fue víctima de ella como lo fui yo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Romeo Turrín, ex pareja de Laura Miller , estuvo ayer en el piso de " Intrusos " y al mismo tiempo la cantante exhibía este mensaje en las redes sociales.

PrimciasYa.com dialogó en exclusiva con Romeo, quien fue sobreseído en la denuncia por violencia de género que presentó Miller.

"Es un gran alivio después de todo lo que me hizo vivir esa mujer que estuve seis o siete meses por todos los programas", explicó Turrín.

Y destacó: "Aprovecho para dejar bien en claro que soy inocente, nunca ejercí violencia de género ni a ella ni a nadie. No te podes burlar de la verdad, menos de la Justicia, la verdad siempre llega".

También se refirió a la situación de Nicolás Traut . Videoentrevista completa a Romeo Turrín.





Lo cierto es que luego del posteo en Facebook de anoche de Laura Miller, Romeo dio sus sensaciones al respecto.







"Ahora parece que ella lo quiere pinchar a él (Traut) y se va a agarrar de cualquier cosa. Está más que claro que ella no tiene los pies en la tierra. Una persona sana y lógica se haría a silencio, se guardaría, no se expondría por ningún lado, esperaría que pase el terremoto, eso es lo que haría una persona lógica. Acá sigue demostrando que la omnipotencia, el orgullo y los aires de grandeza que tiene, que se cree invencible... Invencible no tiene nada porque está bajo tierra. Un consejito sería que se quede tranquila en su casa porque no tiene ni una a favor".





Y cerró: "Mi parte ya está está. En un punto yo me solidarizo con él (Traut). Todavía no la conoce y por ahí está todavía en el aire luego de estar 35 días detenido. En un punto, él no la conoce como la conozco yo y ahora le va a tocar vivir la pesadilla y se va a dar cuenta de lo que es capaz Laura, el poder de destrucción que tiene ella. Ahora va a querer atacarlo a él como lo hizo conmigo todo el tiempo y como lo sigue haciendo. Me solidarizo con respecto a eso".