Rodrigo Rodríguez: "La vida es mucho más feliz sin alcohol, se puede salir"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Rodrigo Rodríguez estuvo como invitado al ciclo "Vino para vos" que Nicolás Magaldi conduce en la señal KZO. Allí abrió su corazón y contó su fuerte lucha contra el alcoholismo casi entre lágrimas. estuvo como invitado al cicloqueconduce en la señal. Allí abrió su corazón y contó su fuerte lucha contra el alcoholismo casi entre lágrimas.





rodrigo rodriguez 2.jpg



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el humorista quien contó cómo lleva adelante esta lucha diaria: "Lo que quise decir básicamente es que cuando te dicen: `Abrigate que te vas a enfermar´ y por ahí uno sale desabrigado. Yo sugiero a los jóvenes y la gente en general que yo cuando abusé del alcohol me enfermé y tuve que pedir ayuda".



"Gracias a Dios estoy pasando un momento muy feliz. La vida es mucho más feliz sin alcohol. Ahora cumplo un año por suerte. Quiero fomentar que el alcohol es una droga como cualquier otra y hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado".





"Para mí lo peligroso era la droga, el alcohol era algo que yo podía usar y bueno, fueron muchos eventos donde uno va a la noche y consume alcohol y llega un punto que sentí que no podía parar. Gracias a Dios y la comunidad de Alcohólicos anónimos, que la nombro porque a mí me sacó de la oscuridad, puedo decirlo y transmitirlo", agregó "Vagoneta".



"Siempre tuve una relación muy sincera con el público y con la prensa. No estoy curado, porque es algo que uno tiene toda la vida, pero sí hace un año que estoy sin tomar y sin ningún interés de volver a tomar. Al principio me costó un poco por miedo a tentarme pero ahora convivo mucho mejor que antes. Gracias a mi familia, mi hijo, mi mujer y Dios estoy sin tomar alcohol y me siento mucho mejor".





Y cerró con un mensaje de concientización: "Tiene que ser una nota de esperanza para aquellos que están viviendo el calvario de no poder dejar de tomar. Es una de las enfermedades a nivel mundial el alcoholismo. Le quiero contar a la gente que se puede salir y que tengan mucho cuidado con el alcohol. Es mi manera de darle el mensaje advirtiendo y contando mi triste experiencia porque no me hubiera gustado nunca pasar por todo esto que pasé".