Rodrigo Guirao Díaz trató a Nai Awada de "mentirosa"

El jueves por la tarde, Rocío Guirao Díaz y Naiara Awada compartieron el living de Este es el Show y todo iba tranqui hasta que Majo Martino, hizo referencia a un supuesto sucedido affaire entre la morocha y el rubio.

"Ustedes tienen algo en común, casi que podrían haber sido ser familiares. ¿Vos saliste con Rodrigo el primo de Rocío?", le preguntó la periodista a la sobrina de la Primera Dama.

"Filmamos una película juntos, Desátame, y hubo una cosita. Teníamos escenas de sexo y yo me re enganché con él", tiró la morocha.

"Yo me enganché porque es un divino y yo quería ser la novia. No estuvimos en pareja ni tuvimos nada serio. Fue un touch and go", agregó Awada.

Pero este viernes, el modelo hizo su descargo en las redes. Al parecer, no concordó en casi nada con la participante del Bailando. "Si algo creo, me caracterizó siempre en ser un caballero. El respeto ante todo. Siempre me sentí cómodo manteniendo un perfil bajo. Soy así. Soy una persona simple, con códigos. Por eso no voy a perder mi tiempo en responder sobre situaciones que están lejos de la realidad. Ojalá que mi trabajo siga gustando a algunas personas y que me sigan recordando por eso, que es lo realmente importante para mí", expresó, dando por tierra con las afirmaciones de la imaginativa Naiara.

¿Y ahora? ¿Qué dirá Naiara? Recordemos que días atrás, la actriz se quejaba por la baja popularidad por la cual estaba atravesando en su paso por ShowMatch...

