Rodrigo Díaz: "Me queda mucho camino por recorrer en esta faceta como actor"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Rodrigo Díaz habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su participación en la película de "Días contados" de Mariano Cirigliano próxima a estrenarse en cine. habló en exclusiva consobre su participación en la película dedepróxima a estrenarse en cine.

"Cuando me llegó la propuesta de grabar la película me sentí muy nervioso al principio porque el cine es distinto al teatro. Subir al escenario de calle Corrientes y con grandes supe llevarlo, estuve tranquilo y pude aprender. Aprendí y me mentalicé en esta faceta de actuar y empecé a estudiar teatro", explicó el ex novio de Ricardo Fort. , explicó el ex novio de





rodrigo diaz.jpg





"Cuando llegó grabar esta parte de la película, con actores de renombre, no sabía con qué me iba a encontrar pero el director me dio confianza en una escena bastante muy fuerte donde la chica queda embarazada y yo no quiero tener ese hijo y la obligo a abortar. Fue una escena muy linda que se hizo todo el día. Lo supe manejar y salió diez puntos".





"Traté de brindar lo mejor en esta pequeña escena para esta película donde hay gente muy conocida y con más experiencia que yo. Estoy muy contento y estar en la película cuando se estrene va a ser un orgullo para mí después de tanta pelea en la música y en la actuación. Me queda mucho camino por recorrer en esta faceta como actor y sin dejar de lado la música, que para mí es muy importante", cerró Díaz.