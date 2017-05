Rodrigo Díaz: "Estoy descubriendo una faceta linda con la actuación"

El ex novio de Ricardo Fort dialogó en exclusiva con este medio sobre sus sensaciones previas al estreno y su rol como actor.

"Es una obra linda, fuerte, que estamos apostando. Se trata de una tragicomedia. De un grupo de personas grandes que están cansados de que los taxi boy les saquen la plata entonces planean un asesinato contra un taxi boy", expresó Díaz.

"Estamos con ganas. Ya es la segunda obra que hago, es un papel lindo, casi protagonista. El año pasado hice teatro en un elenco más grande, era la primera vez que actuaba y me fue bastante bien", agregó el cantante.