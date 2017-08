Luego de tanta movida mediática, finalmente, Tyago Griffo y Rocío Robles cortaron la relación que los unió por muy poco tiempo.

Este lunes, la bailarina pasó por Este es el Show y, además de anunciar la ruptura, reveló los detalles que la precipitaron.

"Me peleé porque el jueves pasado le preguntaron en La previa del show si sentía que tenía defenderme sobre los dichos de su madre y él dijo que no porque yo tenía micrófono", arrancó a contar.

"Me pareció una falta de respeto. Primero porque no tengo micrófono todo el tiempo; segundo, porque yo también tengo una mamá que no trabaja en televisión y que le molesta que se digan un montón de cosas y después, porque él sabe que muchas veces no he contestado de la manera que pienso por respeto a él, entonces no me sentí cuidada, no me gustó", agregó.

Finalmente, describió el verdadero vínculo que la unía con el morocho: "De novios no estábamos. Sí estábamos todo el tiempo juntos. Iba a todos lados con él", concluyó. Una verdadera pena...

