Ángel de Brito le dijo al aire del "Bailando 2017" a Laurita Fernández que Rocío Robles manifestó que la rubia habría tenido problemas en vestuario y que estaba "quejosa". Todo comenzó cuandole dijo al aire delquemanifestó que la rubia habría tenido problemas en vestuario y que estaba "quejosa".





Laurita desmintió esto y afirmó: "No me gusta que traten a la gente de vestuario de conventilleros. Si me tienen que decir algo, me lo dicen a mí. Si alguien no está de acuerdo con mi manera de trabajar, cuando estén en mi lugar, que trabajen de otra forma".





PrimiciasYa logró el contrapunto de Robles, que realizó un gesto de "trepadora" mientras hablaba su colega: "El gesto fue a raíz de lo que ella dijo. Yo contesté que para estar en su lugar me faltan un par de cosas en mi haber, haciendo referencia a lo que ella hizo en el comienzo".





"Reconozco su talento para el baile que además está a la vista de todos, pero también sostengo que si no era por contar que estuvo con Hoppe y hacer la previa durante todo el 2014 que bailó con Pachano, no la conocía nadie", agregó Rocío.





"Con ella no tengo relación, no la tendría ahora y no la tuve cuando compartimos agencia, donde dicho sea de paso nadie la quería".

Para cerrar, afirmó: "Esto no es un enfrentamiento, solo respondí a las preguntas, nada más, no sé que es de su vida ni me interesa".