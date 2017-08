Rocío Robles: "Poroto Cubero fue muy caballero"

Rocío Robles viene cobrando protagonismo tras haber salido con Federico Hoppe y ahora, por su relación con Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, quien también participa en el Bailando.

Entrevistada por Pronto, la sensual morocha mandó al frente a Fabián Cubero, ex marido de la modelo Nicole Neumann, de quien se separó recientemente.

Cuando la periodista le consulto: "Fabián Cubero te está tirando los perros", la respuesta de Rocío fue contundente: "¿Cómo sabés eso? Sí, es verdad. Me escribió un WhatsApp con buena onda, pero no pasó nada". Y agregó: "No tengo intención de conocerlo. Se dijo que Poroto está saliendo con Barbie Vélez. No me interesa y no quiero tener ningún problema".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Robles amplió: "No hubo Nada en concreto, no lo vi en persona, él fue muy caballero pero no era el momento. Después de sus mensajes conocí a Tyago y aposté a eso".

"No quiero decir nada más sobre Cubero de lo que ya dije porque no sé en qué está él y por respeto a Tyago a quien estoy conociendo", agregó.

Por último, sobre su relación con el hijo de la Bomba Tucumana, destacó: "No hay rótulos por el momento, pero cuando conozco a alguien pongo expectativas. Después que se dé o no depende de muchos factores".