Rocío Robles: "Por suerte con Tyago todo va muy bien"

La competencia de besos en el Bailando 2017 se va calentando al paso de las galas y el lunes, no fue la excepción.

Con un ardiente beso que le pegó a su novia, Rocío Robles, Tyago Griffo le ganó al chape del Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz.

Cabe destacar que el apasionado beso- con lengua incluida- también demostró que el romance entre el bombito y la bailarina continúa viento en popa, más allá de algunos vaivenes típicos de la relación.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Robles indicó: "La verdad es que con respecto al beso, no hay competencia alguna. Ellos (Rocío y Nicolás) son una pareja consolidada y ahí hay un amor maduro. Nosotros recién estamos empezando, nos queremos mucho y va todo muy bien hoy ya por suerte con Tyago. Viendo ahora los besos del lunes, fueron hermosos los dos".

Y luego destacó: "Con respecto al baile me sentí muy bien y muy cómoda. Ellos me cuidaron mucho y me sentí súper integrada desde el primer día. Me divertí un montón, no esperaba que fuesen tan humildes. Yo sabía que eran unos copados pero no me imagine tanto. Se me pasó volando pero era lo que había soñado. La pasé muy lindo".

