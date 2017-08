Rocío Robles: "Nai Awada me agarró la cara y me partió la boca de un pico"

Y Rocío precisó al respecto: "Después se me sentó al lado con el trago en la mano. Yo continúe hablando con la productora y ella me agarró la cara y me partió la boca de un pico. La miré y no podía creer! Me dijo: Ay, sos hermosa! Justo Marcelo tiró que teníamos que volver, nos paramos y nos fuimos. No hablamos más del tema".

naiara-awada.jpg



Ante la consulta de un enojo para con Awada, Robles aclaró: "Fue eso solo. Pasó. A mi no me gustan las mujeres. Nai es una chica interesante y atractiva pero me gustan los hombres".

rocio-robles.jpg



Lo cierto es que el rumor instalado daba cuenta de un beso de prepo que le dioa una de las bailarinas del programa.