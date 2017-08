Rocío Robles fue víctima de violencia de género: "Siempre quedan secuelas"

La violencia de género es una de las problemáticas más crudas en Argentina y Latinoamérica. Una mujer cada 18 horas es asesinada por la conducta machista de un novio, esposo, familiar o amigo.





Rocío Robles se animó a denunciar públicamente el calvario que vivió en sus años de adolescencia con un exnovio. Entre los 16 y los 18 años, la bailarina de "Showmatch" fue una víctima más de la violencia sexista.





En charla con este medio, Robles declaró: "Fue una situación horrible que me tocó transitar de muy chica, por suerte no pasó a mayores. Viví una situación límite en un lugar público en el cual pude pedir ayuda y conté con la presencia de un personal policial que me ayudó a hacer la denuncia y atestiguó a mi favor. Con eso, di por terminada la relación".