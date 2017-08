Rocío Robles, ¿de novia con Tyago Griffo?: "Para mujeriego me quedaba con Hoppe"

El lunes por la noche, en el Bailando 2017, se despejaron todas las dudas sobre la sexualidad de Tyago Griffo quien, según la propia madre del muchacho, estaría en pleno romance con una expareja de Federico Hoppe

"Ahí me dice tu mamá que usted sale con Rocío Robles, la ex de Hoppe", disparó Marcelo Tinelli antes de que el participante comenzara con su performance.

Quien disparó la bomba es Gladys la Bomba Tucumana y este medio dialogó con Robles sobre el presunto romance: "La verdad me sorprendió mucho que Gladys dijera lo del romance al aire, me tiro súper buena onda y eso está bueno".

"Él es un divino y me parece hermoso pero no me gusta que se diga que está con todas, para mujeriego me quedaba con Hoppe", lanzó la bailarina sobre esta incipiente relación.

Para cerrar, afirmó: "Me gusta y me encanta cómo habla de su mama sobre todo, esos son dos puntos a favor... Pero el caballero es él, yo no lo voy a invitar a salir".

Tyago, ¡teléfono!