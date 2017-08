Rocío Robles: "Cuando sufría violencia de género sentía que era culpa mía"

La bailarina de ShowMatch pasó por Los Ángeles de la mañana y amplió declaraciones que había confesado durante una entrevista radial, donde reveló que de los 16 a los 18 años, sufrió violencia de género de parte de un novio celoso.

"Empezó con los celos de mi ex, con que me ponía un pantalón muy ajustado, o una pollera muy corta. Y me di cuenta que no podía manejarlo y que toda situación lo enojaba", arrancó a contar en el programa conducido por Ángel de Brito.

"Yo me sentía culpable de que él reaccionara así. No se lo conté a nadie. Terminó mal y un día estaba en una plaza con una amiga y él me llamó por teléfono para saber dónde estaba y se acercó a pegarme. Le esquivé dos piñas, vi un policía, y salí corriendo. El policía salió de testigo porque hicimos la denuncia. Antes de eso no se lo había contado a nadie. Yo sentía que era culpa mía. Se terminó por la denuncia y porque estaba mi amiga de testigo. Después intervinieron nuestros padres y recién lo hablé hace poco en terapia. No sé, no me di cuenta", contó luego.

"Hablo ahora y parece que lo sigo justificando", dijo, admitiendo que el hecho le afectó en sus eventuales parejas.

