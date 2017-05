Rocío Oliva regresó a Buenos Aires: "Con Diego estamos bien"

Rocío Oliva tan sólo viajó por cuatro días a Dubai (es lo que le duró la visa que le dieron en los Emiratos Árabes Unidos) y aprovechó ese tiempo para intentar reconciliarse con Diego Maradona. Y parece que lo logró.

En la tarde del sábado, la rubia regresó al país y fue abordada por la prensa que la esperaba en el Aeropuerto de Ezeiza.

"Con Diego estamos bien, me ama. Si me separo no será por ella", señaló Oliva, en clara referencia a Gianinna Maradona, con quien tiene una pésima relación.

Rocío





Hace un tiempo se profundizó la mala onda entre ambas porque trascendieron públicamente unos audios en los que Rocío amenazaba a Gianinna y trataba de "ladrona" a Dalma.

Y como si fuera poco, mientras Rocío viajaba a Dubai para reencontrarse Diego, aparecieron nuevos audios de ella en los que atentaba directamente contra el ex futbolista. "Pedazo de m..... Te burlás de mí cornudo. Vas a ver como te voy a meter los cuernos, cornudo. Te vas a arrepentir de hacerte el vivo conmigo", se la escucha gritar a Oliva.

Veremos cómo continúa esta novela...