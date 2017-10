Rocío Marengo se reconcilió con Carmen Barbieri: "Pasaron muchos años, no soy rencorosa"

Embed

"Me quedo con las cosas lindas, ella fue generosa conmigo, me dio la oportunidad de trabajar en su revista y ver cómo me aplaudía la gente en un teatro lleno. Trabajé con grandes de verdad".

estaban distanciadas desde 2010 cuando la modelo, que formaba parte de "", obra encabezada por la capocómica, declaró públicamente que en los pasillos del teatro habíay en aquel entonces, acusó aPero el tiempo pasó y ambas se volvieron a cruzar públicamente enel ciclo que conducepor, los sábados a la noche, y se reconciliaron en vivo.pudo charlar consobre esto que vivió cony esto nos dijo:amplió:, completó