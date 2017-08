Rocío Marengo hizo un picante comentario en Twitter al ver a Susana Giménez el último domingo. Minutos después, borró el mensaje pero las capturas ya habían circulado. hizo un picante comentario en Twitter al ver a Amalia Granata presentando a su hijo en el programa deel último domingo. Minutos después, borró el mensaje pero las capturas ya habían circulado.





Leonardo Squarzon. Fue en el momento en que la rosarina presentaba a Roque en televisión, el hijo que tuvo con su pareja

Este medio pudo contactarse con la modelo que trabaja en Chile para que amplíe la explicación del tuit: "Estoy sorprendida, fue cero mala onda. Era par que miren todos los que hablaron que decían que estaba a la vez con el periodista y con Leo Squarzon. Como quedó embarazada y no lo buscó... me parecía bueno aclarar que al final es igual a Squarzon, y le puso el apellido de él".





"La mayoría de la gente del medio sabe que el periodista sospechaba que el hijo era de él, pero no me voy a meter en algo que no me corresponde. Lo hice con buena onda. Es parecido a Squarzon, se podía equivcocar y podía ser otro apellido. Que quede claro. Me pareció que tuvo suerte en ponerle el apellido del señor al que se parece", agregó Rocío.





Para cerrar, confirmó: "De mi boca jamás va a salir nadie. No es mi tema, me parece de mala leche que se diga tan fuerte algo cuando el nene tiene otro apellido. No me prendería en hacer correr el rumor. La gente del medio lo sabe pero no hay memoria. Los que lo saben se deben estar riendo. No diría algo de mal gusto igual. Es parecido a su pareja. No tengo dudas. Lo dije al pasar".





¿Dirá algo Amalia al respecto? Este había sido el mensaje: