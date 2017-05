Rocío Guirao Díaz: "No soy celosa, soy de ubicar a las desubicadas"

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini participarán como pareja en la nueva edición del Bailando y este jueves, el matrimonio dialogó del tema desde un móvil con Los Ángeles de la Mañana.

Luego de confesar que en un primer momento tuvo temor de aceptar el desafío y que sus amigos lo cargan por su participación en el certamen, dijo que acompañaría a su mujer porque sabe lo importante que es para ella: "Nunca tenemos tanto tiempo juntos y solos... y encima nos pagan".

Frente a la pregunta sobre sobre si eran celosos, Rocío contestó: "No, soy de ubicar a las desubicadas. No hay problema con que me lo miren". Por el contrario, Paladini opinó que: "A mí me cuesta un poco más el tema de los celos. Sé que me casé con una de las mujeres más lindas del país, pero ella me brinda la suficiente confianza para que esté tranquilo".

Mirá a Rocío bailando! Podrá, Nicolás, seguirle el ritmo?

