Roberto Piazza envió una carta abierta a los medios de comunicación (ver al final de la nota). PrimiciasYa.com se contactó con el diseñador de moda para saber qué lo llevó a escribir esas líneas.

"Hace varias semanas que tengo ganas de hacer una carta abierta. Una vez por mes lo hago y envío a los medios. En este caso que hacía varios meses que tenía el hartazgo de hacer un análisis con respecto a la grieta y la situación del país en general con todo esta historia hipócrita y burda que estamos viviendo, todo lo que estamos penando los argentinos, sea del partido que sea", expresó Piazza.



"Se me vino a la memoria millones de cosas que viví desde que nací, que era una familia muy grande que pasó por todo y de todo. Y dije bueno: la voy a escribir. Mucho de esta situación es por culpa nuestra también que somos culpables y tenemos que hacer un mea culpa de las cosas que elegimos. Pero también no ser tan pelotudos como lo estamos siendo en todo sentido".

Y fundamentó: "En estos momentos de la Argentina yo estoy bastante preocupado, molesto y angustiado por la situación que se está viviendo a nivel económico, financiero y cultural. Es para escribir una revista entera. Escribo sin red y creo que está todo bien dicho y explicado. Me involucro mucho en las cosas sociales sobre todo por mi fundación. Sólo ruego de que este país cambie, no le veo ningún tipo de solución a nada. Pasé por muchos procesos de gobierno hasta hoy y siempre fue subir tres escalones y bajar dos, tanto como para mí como para vos".

CARTA ABIERTA (TEXTO ORIGINAL)





¿COMO SER ALGUIEN EN LA ARGENTINA Y NO ABANDONAR EN EL INTENTO?

CORRÍAN LOS AÑOS 60 Y YO ERA UN NENE APENAS Y MI PAPA QUE TRABAJABA EN UNA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA FE ,, ÉPOCAS DE GOBIERNO RADICAL,, SUBIÓ PERÓN Y LO ECHARON A PATADAS Y MI FAMILIA LA CUAL ESTABA EN BUENA SITUACIÓN (POR LO QUE YO SENTÍA Y VEÍA ,,SE FUE A LA MIERDA Y QUEDO EN LA RUINA ,YA QUE NADIE LO TOMABA MAS EN NINGÚN TRABAJO ,,,,,,ALLÍ YA ADEMÁS DE MUCHAS COSAS QUE APRENDÍ, ME DI CUENTA QUE LA FAMOSA GRIETA YA ESTABA DESDE HACIA MUCHO TIEMPO ,,,,,,,PASARON LOS AÑOS Y LO HARÉ BREVE YA QUE SERIA LARGÓ ,,,, ¡¡¡ Y PAPÁ COMENZÓ A TRABAJAR EN DIFERENTES LUGARES ,,PERO YA NO ERA LA FAMILIA DE UN PASAR BUENO,,, YA QUE SI NO ERA UN PROBLEMA, ERA OTRO ,,,,,POR ENDE DESDE CHICO CONOCÍ LA MISERIA HUMANA Y A SU VEZ LA GRANDEZA DE MI MADRE QUE JAMÁS ¡¡¡¡¡ DEJO DE TENER A PESAR DE TODO ,,,,,,,, LA FAMILIA SE FUNDÍA Y SALÍA A FLOTE AÑO TRAS AÑO ,,POR ENDE ME ACOSTUMBRÉ A QUE UN DÍA HABÍA POLLO EN LA MESA Y OTRO DÍA HABÍA BATATA FRITA EN GRASA Y NADA MAS ,,,,,,PERO NO ME IMPORTABA MUCHO,,,SI ES VERDAD QUE ESO CAUSÓ MUCHOS PROBLEMAS EN LO QUE ERA LA FAMILIA ADULTA Y SUS INTEGRANTES ,, MAMÁ ,,PAPÁ LA ABUELA, 4 HIJOS Y UNA CASA GRANDE QUE AÚN SE ESTABA PAGANDO HIPOTECADA ,,,, EN FIN... PASÓ EL TIEMPO Y EN MIJUVENTUD, ALLÁ POR MEDIADOS DE LOS 70,,, COMO MI PAPÁ ME DETESTABA PORQUE DESCUBRIÓ QUE YO ERA GAY ,, NO ME DABA UN PESO PARA TOMAR NI UN COLECTIVO EN SANTA FE Y SALIR CON AMIGOS ,,,, ASÍ QUE DECIDÍ TRABAJAR Y FUE ALLÁ EN EL AÑO 1975 MAS O MENOS, O SEA 43 AÑOS ATRÁS, QUE LE PEDÍ A MAMÁ QUE ME AYUDE A CORTAR UNA TÚNICA DE LIENCILLO ,,,YO LA PINTÉ ,TEÑÍ Y ASÍ EMPEZÓ MI CARRERA DE LA MODA Y DEMÁS COSAS QUE HACIA ,,JUGANDO Y TRABAJANDO A FULL DÍA A DÍA ESPERANDO A SER GRANDE ALGÚN DÍA ,,( AHORA QUIERO DETENER EL TIEMPO )) EN FIN Y DE REPENTE EN MI INOCENCIA ME DI CUENTA QUE EMPECÉ A TRABAJAR EN PLENO PROCESO ARGENTINO "" ÉPOCA DIABÓLICA "" QUE NO DESEO QUE JAMÁS REGRESE""" ,, A MI NUNCA ME PASO NADA YA QUE MI PRIMO HERMANO ERA JEFE DE LA SIDE EN SANTA FE Y JEFE DE POLICÍA,,,,, POR ENDE JAMÁS ME TOCARON,,,, PERO SI A MUCHOS AMIGOS DESAPARECIERON O LO MOLIERON A GOLPES Y MURIERON ,,,,,,,YO NO SABIA NADA ,, VIVÍA EN UNA NUBE DE PEDO ,,SI SE QUE A LAS 6 DE LA TARDE HABÍA TOQUE DE QUEDA Y NO PODÍAS SALIR A LA CALLE MUCHO TIEMPO ,QUE SI HACÍAS UNA FIESTA EN TU CASA O DESFILE,,, DEBÍA PEDIR PERMISO A LA POLICÍA SEAS QUIEN SEAS ,QUE SI TE AGARRABAN EN GRUPOS POR LA CALLE TE LLEVABAN EN CANA Y SI ERAS PUTO NO SALÍAS MAS O TE MATABAN ,,,Y ASÍ MIL COSAS QUE HASTA MAMÁ ME DECÍA """ ROBERTITO OJO NO SALGAS A LA CALLE QUE PUEDEN EXPLOTAR BOMBAS ""¡¡¡¡¡ ASÍ COMO NATURALIZANDO LA VIDA COTIDIANA Y YO QUERÍA SALIR A JUGAR O A PASEAR AL CENTRO PERO SE ESCUCHABAN EXPLOSIONES DÍA A DÍA EN EL BARRIO Y EN TODO SANTA FE ,,,EN FIN ESTÁBAMOS EN UNA GUERRA DIABÓLICA Y YO LE COCÍA LA ROPA A LA MUJER AMANTE DE UN CORONEL TORTURADOR DE APELLIDO¡¡ ROLON ¡¡¡ EN SANTA FE FELIZ COMO SI FUERA DE GRAN NIVEL ,,,QUE IMBÉCIL ¡¡¡ Y LUEGO HARTO DE SANTA FE Y MI FAMILIA PERVERSA, ME VINE A LA COLIMBA DONDE LE JURE LA BANDERA A MASSERA EN PLENO CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS EN PUNTA ALTA Y LUEGO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA EN DONDE ESTABAN LOS PRESOS POLÍTICOS ATADOS CON CADENAS A BARROTES QUE TORTURABAN DÍA A DÍA Y YO ALLÍ VEÍA ESO , ASÍ QUE SEGUIMOS NATURALIZANDO EL CAOS NO¿¿ MASSERA ,,VIDELA,, ASTIZ,, AGOSTI ENTRE OTROS, LLEGABAN A GRANDES FIESTAS A LA BASE Y YO LES SERVIA LA COMIDA COMO ESCLAVOS DE ARGENTINA ¡¡¡¡HIJOS DE PUTA ¡¡¡¡ ASÍ SALÍ DE ESE INFIERNO EL CUAL HASTA ME DIVERTÍA A VECES LOCO MAL ¡¡¡ Y ME VOLVÍ UNOS MESES A SANTA FE Y HARTO DE MI PADRE ME MUDE A BS AS ,,,,UN AÑO DURO EL PROCESO Y DEMÁS COSAS MUY PELIGROSAS AUN MAS SIENDO GAY,,, OBVIO Y LLEGO ALFONSÍN ( MI QUERIDO ALFONSÍN ) ESA NOCHE FUE COMO EL FIN DE LA 2DA GUERRA MUNDIAL ,LAS CALLES SE POBLARON DE MILLONES DE PERSONAS FELICES CREÍDAS QUE ARGENTINA SERIA AHORA DE NUEVO MARAVILLOSA Y PLENA ,,LLENA DE OPORTUNIDADES Y LIBERTADES ,,,,SI LIBERTADES PARA UN TIPO DE 22 AÑOS ERA MARAVILLOSO Y ME DIVERTÍ MUCHO Y AL AÑO YO YA ERA "" ROBERTO PIAZZA EL MAS JOVEN CREADOR DE LA MODA ARGENTINA "" CON TODO LO QUE ESO SIGNIFICABA A MI EDAD ,,,, ERA MUY GRANDE EL TITULO Y MUCHA MALDAD ALREDEDOR PERO COMO ESTOY ACOSTUMBRADO A LOS SORETES ,,,,,,Y MALDITOS YO LES HACIA ""OLEEEEEEEEEEEEEEEEE " A TODOS Y SEGUÍ Y SEGUÍ POR MAS DÍA A DÍA , Y DE GOLPE LA SUPERINFLACIÓN DE ALFONSÍN Y CADA 20 MINUTOS SUBÍA DE 20 PESOS O COMO SE LLAME A 40 PESOS UNA TELA Y DEBIMOS TRABAJAR ASÍ A PATADAS AL BORDE SIEMPRE DE FUNDIRNOS Y SEGUÍ Y SEGUÍ ,,,, Y SEGUIMOS ¡¡¡¡¡¡¡ DE REPENTE APARECE EN ESCENA OTRO SER MALDITO LLAMADO "" CARLOS MENEN "" Y SU FAMILIA COMPLETA Y SE TORNO UNA JODA DE PROSTITUCIÓN ,ROBO Y ASCO QUE ALLÍ MUCHOS ARGENTINOS DE ESOS QUE SE CREEN QUE CAGAN POR LA NUCA ,,,, SE HICIERON RICOS CON NEGOCIADOS NEFASTOS Y ESOS 10 AÑOS FUERON LOS PEORES DE MI VIDA ME FUNDÍ 2 VECES Y SIN EMBARGO DEBÍA SEGUIR A PESAR DE TODO ,,,NI HABLAR LO QUE ERA LAS LEYES DE ESTE PATILLUDO QUE SE GARCHABA A TODA MINA QUE SE PARABA DELANTE Y FUNDIÓ A LA INDUSTRIA TEXTIL COMO MUCHAS MAS,,,,,,, ME LLAMARON MUCHAS CHUPA MEDIA PARA QUE VISTA A LAS MINAS DE ÉL, A LAS YOMA FAMOSAS Y LE DIJE QUE NO A TODOS Y LOS AGARRO LA ELSA SERRANO JAJAJAJ POBRE MINA ,,MIREN UDS COMO LES FUE NO¿¿¿¿¿ AL MENOS YO CONSERVO MI DIGNIDAD ¡¡¡¡¡¡¡¡ Y NUNCA FUI LA ASISTENTE DE VESTUARIO DE NADIE MENOS LA SIRVIENTA QUE LLEVABA LAS VALIJAS DE LOS MENEN- YOMA ,,,,ALLÁ ELLA ¡¡¡¡ YO SEGUÍA Y SEGUÍA ME FUNDÍ,, ME MUDE MAS DE 5 VECES SIN TENER POSIBILIDADES MAYORES Y ME REINVENTABA DÍA A DÍA ,,,¡¡ PASO ESTE PATILLUDO LE HICIERON JUICIO Y AUN ESTA FELIZ Y CONTENTO GOZANDO DE LO QUE ROBO A TODOS NOSOTROS ,,, COMO SIEMPRE PASO ¡¡¡ LUEGO DE MENEN Y CON EL PESO ARGENTINO QUE CAMBIO DE NOMBRES Y VALORES COMO 10 VECES ,,LLEGARON MAS DE 5 PRESIDENTES QUE TODOS ERAN UNA MIERDA QUE NUNCA SUPE PARA QUE ESTABAN EN VERDAD ,,,,, Y DE GOLPE APARECE UN PAQUETE SEUDO AUSTERO CON UNA MUJER VESTIDO DE VIEJA PAQUETA DE BARRIO NORTE CON GATITO AL CUELLO Y CARA DE BULLDOG Y NOS RECAGO CON TODO LA FUERZA QUE PUDO LLAMADO ·· DE LA RUA """ Y SU FAMILIA ,,,,JAJAJ COMO SIEMPRE AQUÍ NO GOBIERNA UN TIPO ,,SON FEUDOS FAMILIARES QUE ROBAN EN MASA ,,,,, POR SUPUESTO VINCULADOS CON LA FARÁNDULA PORQUE PARECE QUE LA FARÁNDULA SIEMPRE LES DA ESA COSA DE CALENTURA ,,,QUE ELLOS EN SUS VIDAS ,, GRISES NO PUEDEN TENER NI TENDRÁN POR MAS GUITA QUE NOS ROBEN ,,,,,, Y UN DÍA UN HELICÓPTERO LLENO DE SANGRE Y CACEROLAS,, SE LO LLEVO A LA NADA Y ALLÍ ANDA EL NARIGÓN FELIZ CON SU FAMILIA GOZANDO DE NUESTRA PLATA TAMBIÉN,,,,,,,,, Y MILLONES QUEDAMOS DE NUEVO QUEBRADOS MAS AUN ,,,,, Y DE GOLPE APARECE DE NUEVO LA IMAGEN DE PERON ¡¡¡¡¡ COMO ENCABEZADO ¡¡OJO¡¡¡¡¡ PERO ATRÁS DE ESA FARSA ERA UN TAL NÉSTOR KIRCHNER, QUE YO LE TOME SIMPATÍA ((((NOOOOOOOOOOOO MIENTO EN VERDAD SOY UN GRAN BOLUDO ,,, COMO MUCHOS DE UDS ¡¡¡ YA QUE A TODOS LOS QUE NOMBRE ,,LOS VOTE Y LES TOMABA CONFIANZA Y SIMPATÍA """,,SÍGANME QUE NO LOS VOY A DEFRAUDAR ,,""",,LA CASA ESTA EN ORDEN "" VAMOS QUE SE PUEDE ¡¡¡ETC ETC ETC ETC PROPAGANDAS DE YOGHURT AMERICANO¡¡¡¡ ,,,, Y DURO POCO NÉSTOR Y APARECÍA LA REINA ,MADRE CON UN HALO DE MUJER BONITA """ AVANTI MOROCHA "" Y MILLONES DE CAMBIOS Y ENERGÍA AL AIRE QUE ALTERABA LOS NERVIOS Y DE A POCO EL BOLSILLO DE MILLONES QUE ÍBAMOS QUEDANDO Y UNA CORTE DE INFAMES QUE AUN ESTÁN AHORA DANDO VUELTAS COMO MÁXIMO ,,BOUDU ,, MORENO,, CAPITANICH ,,LAZARO BAEZ , LAS MONJAS ,,, TANTOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS TANTOS QUE ESTOY POR VOMITAR Y ALLÍ EMPEZAMOS LA GUERRA DE ODIARNOS ENTRE NOSOTROS COMO SI FUERA COLON UNIÓN ,,O RIVER BOCA Y ALLÍ AHORA ESTÁN GOZANDO Y RIENDO LOCAMENTE DE SUS ROBOS ,DE SUS VIDAS DE NUESTRAS VIDAS ¡¡¡OJOOOOOOO ¡¡¡¡ Y DE GOLPE Y ABREVIANDO MILLONES DE ANÉCDOTAS QUE PODRÍA SER ETERNO ESTO ,,,,ME DOY CUENTA QUE EL TECHO LLEGO A MI CABEZA Y QUE YA NADIE PUEDE CRECER MAS ,YO CON MI EDAD Y MI TRAYECTORIA HAGO LO QUE PUEDO Y AMO LO QUE HAGO AQUÍ Y AFUERA LENTAMENTE ¡¡¡ PERO LOS VIEJITOS DE MIS ABUELOS ESTÁN MURIENDO ABANDONADOS Y LOS JÓVENES SIN UN PESO ,,SIN FUTUROS Y MUCHOS METIDOS EN LO PEOR ,,,,,LA CULTURA MURIÓ TOTALMENTE ¡¡¡¡¡¡ Y NADIE AYUDA A NADIE A NO SER QUE SEA UN BUEN NEGOCIO OSCURO ,...Y AHORA HACE YA MAS DE 2 AÑOS ESTA EL SEÑOR MACRI Y UN MONTÓN DE GENTE DE BIEN,,, YO VOTE NUEVAMENTE,,, SI O SISISISI Y HACE MESES QUE ESTOY ESPERANDO UNA AYUDA,,, AL MENOS PARA MI FUNDACIÓN Y PARA REACTIVAR LA CLASE MEDIA Y LAS PYMES Y AL MENOS QUE LOS QUE ESTAMOS EN EL MEDIO DE LA GRIETA,,, QUE ELLOS FABRICARON Y QUE SIGUEN REGANDO ,, AL MENOS NOS DEN UNA AYUDA PARA QUE LOS QUE TRABAJAMOS DE VERAS,, NO ESTEMOS PENANDO Y PAGANDO IMPUESTOS CUASI ABSURDOS,,, PARA QUE LA CIUDAD DE BS AS ESTE LINDA ¡¡ PERO TODO EL PAÍS EN RUINAS ¡¡¡ ASÍ DE UNA ,¡¡,,, PERO LA PAQUETERÍA SNOB ,¡¡¡¡¡¡¡,ES ATRACTIVA Y COMO NOS CREEMOS TODOS MÁXIMA ZORREGUIETA ¡¡¡ Y HABLAMOS CON LA PAPA EN LA BOCA ,,,""DALE NOMAS DALE QUE VA ,,QUE ALLÁ EN EL HORNO SE VAMO A ENCONTRAR """ QUE PELOTUDO Y FORRO ME SIENTO ,,,,,,,Y ,,,,,ENTONCES ME DOY VUELTA Y ME DOY CUENTA QUE SIIIII ¡¡¡,, QUE SI LOS ARGENTINOS ""ESTAMOS ENFERMOS NEURÓTICOS NATURALIZANDO VIVIR EN EL CAOS ,,SIN CAOS NO SOMOS FELICES ¡¡¡¡ Y NOS GUSTA ESTO ,,,,Y ASÍ SEGUIREMOS POR MUCHOS AÑOS Y ESPERO QUE NO TERMINE EN UN RÍO DE SANGRE POR LA AVARICIA ,,LA ENVIDIA ,EL RESENTIMIENTO Y EL ODIO EL CUAL NOS ENSEÑARON Y NOS ENSEÑAMOS¡¡¡¡¡¡¡¡ ENTRE NOSOTROS MISMOS ,,, DESDE DÉCADAS DE CORRUPCIÓN ,,,,QUE DIOS NOS BENDIGA Y QUE SEA RÁPIDO ,,,,,

ROBERTO PIAZZA.