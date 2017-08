Roberto Leto: "Tinelli me invitó muchas veces, me alegraría ir al Bailando"

Roberto Leto es uno de los integrantes de "Fox Sports Radio", el ciclo que conduce el Pollo Vignolo para el canal de cable, donde se debaten temas relacionados con el fútbol. es uno de los integrantes de ", el ciclo que conduce elpara el canal de cable, donde se debaten temas relacionados con el fútbol.





"Bailando 2017". PrimiciasYa se comunicó con Leto y esto nos dijo. En la emisión del lunes, el conductor chicaneó a su compañero por una supuesta presencia de éste en else comunicó cony esto nos dijo.





"Me sorprende esto, hay una relación muy buena con Marcelo por el tiempo del fútbol. El Pollo me empuja a esta situación, soy un personaje simpático y caradura. Pero no pienso que pueda funcionar. No sé si estoy en condiciones, no soy un buen bailarín y habría que ver mis tiempos laborales", dijo Roberto.





"El hecho de que te llame Marcelo, seguramente me haría dudar. Tendría que buscar el día y la forma. Debería complementar lo que pide, entrenar. Si tengo que ir, voy. Y que me acompañen a la tribuna. Soy un hombre de los medios, no del espectáculo. Ruggeri me contó que no es joda, no tengo tanto tiempo. No quiero pinchar nada, me alegraría, pero es exigente", agregó.





Para completar, dejó en claro: "Me invitó muchas veces pero no acepté ir. Con lo que pasó ayer y lo que levantaron, en las canchas me cargan o te preguntan. Los hinchas de Boca quieren que vaya a representarlos. Me debo una charla con Marcelo".