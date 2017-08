Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Roberto Funes Ugarte se conmovió por la noticia de la beba que fue encontrada en un container en Palermo. se conmovió por la noticia de la beba que fue encontrada en un container en





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista de C5N quien explicó detalles de su visita al hospital donde se encuentra la pequeña.





"Cuando me enteré de la noticia la verdad que me quedé bastante conmocionado y muy emocionado también. Sentí esa situación que a veces uno lo invade. El hecho de querer dar una mano o ayudar desde algún lugar. Cuando me enteré que esta bebita había sido encontrada en un container de basura, porque literalmente la tiraron allí, y luego seguí de cerca la historia, sentí ganas enormes de conocerla, verla y ver cómo estaba y preguntar si algo le faltaba. Me nació", comentó Ugarte.





roberto funes ugarte 2.jpg







"Después de TVR, el día sábado hablando con mis compañeros de noticiero me ayudan a llegar al doctor encargado del Hospital Militar y me mandé. Pedí hablar con él. Quería saber, verle la cara, subí con el médico y me contó que estaba en muy buen estado y era la más gordita de la sala de neonatología. Había evolucionado", agregó.



"Cuando subí al octavo piso pedí conocerla, me higienicé las manos y cuando la vi me quedé estupefacto. Una carita divina y una sensación de paz impresionante. La mire y la miré, va a ser muy mona de grande, estaba perfecta. En un momento abrió los ojos y me quedé mirándola muy emocionado. Pestañas transparentes... me dio más tranquilidad saber que estaba allí".





"Realmente me impactó la noticia habiendo tantas personas esperando tener un hijo de corazón de años de espera que otra persona tire esa vida. No soy quien para juzgar a la madre pero lo que han hecho es una aberración. No sé lo que va a pasar con Victoria de ahora en más. Los médicos que la cuidaron la bautizaron Victoria y me contaron que tardaron treinta segundos en bautizarla. Y sí, fue el llanto de la Victoria y por eso Victoria está allí. Ahora sé que está en manos de la Ciudad de Buenos Aires y bajo jurisdicción. Dios quiera aparezca pronto una familia para que la adopte y que la cuide. Ojalá tenga una mejor calidad de vida de cuando nació", comentó sobre el futuro de la niña.







"El sentimiento era de abrazarla, de cuidarla, se te cruzan mil cosas por la cabeza. Pero yo creo que tiene que tener una familia que la acompañe y la cuide. Que no se demore como pasa en este país. Más allá de todos los sentimientos guardados que me los reservo para mí, deseo que Victoria encuentre ya una familia y no que pasen dos o tres años y no que pase como otros chiquitos que pasan al olfanato y están esperando que alguien los adopte. Hay que darles amor", cerró emocionado.