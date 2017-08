Roberto Edgar: "Después del accidente de mi mamá le di otro valor a mi vida"

Roberto Edgar reapareció el miércoles en el programa de Guido Kaczka, "Las puertas", imagen que causó sorpresa ya que hace mucho no se lo veía. reapareció el miércoles en el programa de, "Las puertas", imagen que causó sorpresa ya que hace mucho no se lo veía.





Lo cierto es que el ex líder del grupo "Volcán" dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó qué es de su vida.





"Estoy viviendo en Posadas, Misiones. Yo nací en Cataratas, en Iguazú. A los 14 años me vine a Buenos Aires con una mochila cargada de sueños y con ganas de triunfar en la música, sin un mango. Ahí conocí a Roberto Fontana y Marcelo Serantoni quienes crearon Volcán", comentó.





"A partir de Volcán cambió mi vida y en el año 96 fue el éxito con Esa malvada. Hicimos el teatro Opera, fue el primer grupo tropical que tocó en calle Corrientes en teatro", recordó.





"En el 99, 19 de junio, mi mamá sufre un accidente con mi representante camino a Mar del Plata y a partir de ahí cambia mi vida. Entré en una depresión. Estuve a cinco años así, me compré una limusina, me puse un bar y me dediqué a otra cosa". Y contó el episodio que lo marcó:







"Me alejé de la música y después volví pero ya no era lo mismo. Ya le di otro valor a la vida: valoraba más a la familia y me volví a mi tierra, Misiones, ahí tengo un boliche, Aquiles, hace ocho años".





"Un día grabé un clip, Agua brava, y partir de ahí quedé fascinado con la limusine. Tuve la oportunidad de tener una y así fue", cerró Edgar.