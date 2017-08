La semana pasada se despidió del programa Migue Granados ya que arranca con la nueva temporada de "Sin Codificar", hace radio y está en ESPN y se le complicaba seguir también los sábado en C5N.





"TVR" junto a Horacio Embón. Obra de la causalidad, la nueva dupla de un ciclo histórico arranca con una química particular: "Cuando yo era chico miraba a Embón y lo admiraba", le dijo Robertito Funes a PrimiciasYa.com. De inmediato, desde la emisora, pensaron en el nombre de Robertito Funes Ugarte para ponerlo como conductor junto a Horacio Embón.





En charla con este portal, el periodista habló de su arribo al programa: "Hice un reemplazo en TVR que gustó mucho en redes sociales y a los directivos del canal y por eso me convocaron. Imaginate que no me pude resistir a conducir TVR. Es un programa que forma parte de los cinco clásicos de la televisión".

Embed Siii, ya arranca @tvrok por @c5n y junto a #horacioembon estaremos al frente de este ya "clasico" de la tv argentina. Una publicación compartida de Roberto Funes Ugarte (@robertito_funes) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 2:01 PDT



Robertito Funes Ugarte es una de las caras de C5N. El canal de noticias que nació hace unos años de la mano de Daniel Hadad y que hoy forma parte del Grupo Índalo lo tiene como una de las figuras de la empresa y, a su vez, la gente lo identifica con la emisora.





"Con Horacio nos encontramos pero no hicimos un ensayo. Queremos que salga al aire lo que salga. La espontaneidad es un factor importante en TVR. La noticia y los informes son lo más importante del programa. Por eso es importante la frescura, las espontaneidad y la sorpresa que se va a ver al aire", añadió.





Por último, resaltó lo que significa para su carrera: "Es un desafío importante, un formato distinto al que me tendré que adaptar. Creo que es una linda apuesta del canal porque la gente me identifica mucho con C5N. Un desafío y una alegría enorme".