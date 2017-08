Ritó: "No me imaginé tanto cariño, estoy con el corazón lleno"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





María Eugenia Ritó volvió a la pista del "Bailando" para la salsa de tres junto a José María Muscari y Noelia Marzol. volvió a la pista delpara la salsa de tres junto a





Ahí se mostró un video con el saludo de varios famosos amigos para la vedette, algo que la hizo llorar y hasta emocionó a Marcelo Tinelli





"Es hermoso sentir tanto amor, tanto cariño. Es lo que vos generás", le dijo el conductor.





"Nunca hagan esas cosas que te sacan el alma. Pero ahora estoy feliz. Buena onda, buena energía. Que salga lo que salga, lo importante es que uno está viva", expresó la rubia.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Ritó quien habló de ese emotivo momento que vivió en la pista.





"Estoy como muy emotiva. Esto me da mucha fuerza para seguir adelante cada día más. Me pareció algo increíble. Sé que la gente me apoya y me quiere y te da fuerzas para salir adelante. No me imaginé tanto cariño", explicó.





"Para mí fue algo muy importante volver a esa pista aunque sea por este ritmo. Agradecida total por la generosidad de Muscari, Noelia, a Marcelo, toda la producción, de Moria que está conmigo. Estoy con el corazón lleno. Ojalá que esto sirva obviamente para volver a trabajar y que la gente me vea no simplemente haciendo notas y nada más. Muy agradecida, fue muy fuerte, no me imaginé tanto apoyo".





"Mucha generosidad de Muscari y Noelia y aparte me emocionó mucho verlo a Marcelo emocionado. Agradecida a todo el equipo que me volvieron a tratar como si estuviera todos los días ahí", cerró la vedette.